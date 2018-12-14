В Северо-Казахстанской области избавятся от советских названий сёл

Усть-Каменогорск, Казахстан, , 14:25 — REGNUM Депутаты маслихата (совета) Восточно-Казахстанской области одобрили переименование двух сел и четырёх сельских округов, сообщает 14 декабря издание Altaynews.

В Бородулихинском районе село Вторая Пятилетка Кунарлинского сельского округа будет переименовано в Жарбулаком, в Романовка округа Подборного — в Жаксылыком.

В Глубоковском районе Калининский сельский округ будет переименован в Березовский, Кировский — в Иртышский, Куйбышевский — в Быструшинский, Фрунзенский — в Тарханский.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре на заседание комиссии по вопросам местного государственного управления и жилищной политики маслихата Алма-Аты внесли предложение о переименовании более 150 улиц.

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