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Иран приветствует заключение достигнутые по Йемену договорённости

Политика

Это первый шаг к миру

Сана, 14 декабря 2018, 14:21 — REGNUM  Власти Ирана приветствуют заключение первоначальных соглашений о примирении сторон в Йемене на переговорах в Швеции, заявили 14 декабря в МИД исламской республики, сообщает британское агентство Reuters.

Ранее на переговорах стороны достигли соглашения относительно портового города Ходейда и выводу войск. Следующий раунд переговоров запланирован на конец января следующего года.

«Иран приветствует соглашение и надеется, что оно станет первым шагом к следующему раунду диалога для заключения окончательного соглашения между группировками Йемена», — отметил пресс-секретарь МИД Ирана Баграм Касеми.

«Это соглашение имеет большое значение. Договор показал, что йеменские группировки, участвующие в переговорах, действительно понимают, в насколько тяжелых условиях оказались граждане страны», — добавил он.

Напомним, в соответствии с заключенным соглашением обе враждующие стороны должны вывести свои войска из портового города. Благодаря этому стоит ожидать облегчения гуманитарного доступа для гражданского населения и улучшения условий жизни жителей Йемена.

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