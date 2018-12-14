Песков ответил на вопрос о судьбе арестованных украинских моряков

Москва, , 14:16 — REGNUM Судьбу задержанных российскими пограничниками украинских моряков должен будет определить суд. Об этом 14 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о судьбе украинских военных моряков, официальный представитель Кремля напомнил, что на сегодняшний день по факту нарушения тремя кораблями ВМС Украины российской государственной границы ведется следствие.

«Есть факт нарушения государственной границы РФ, есть задержанные, и есть приобщенные к делу катера», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что заявление помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о том, что встреча российского и американского лидеров возможна только после возвращения Украине ее моряков и кораблей, не может нарушить ход следствия.

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