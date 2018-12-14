Пятница, 14 Декабря 2018 года
15:08:03 МСК

В Кремле пообещали опубликовать закрытую часть заседания СПЧ

Политика

«В закрытой части никакого секрета нет»

Москва, 14 декабря 2018, 14:10 — REGNUM  Выложенная на сайте Кремля стенограмма встречи президента РФ Владимира Путина с членами Совета по правам человека (СПЧ) оказалась неполной, поскольку заседание затянулась и каналы не смогли транслировать все напрямую, заявил 14 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В закрытой части никакого секрета нет. Просто, поскольку этого не было в прямом эфире, мы не стали публиковать», — заявил Песков, добавив, что в Кремле «с удовольствием» опубликуют закрытую часть заседания.

Напомним, 11 декабря глава государства провел заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. На заседании в Кремле обсудили в том числе вопросы о нарушении прав граждан России за рубежом.

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека — консультативный орган при главе государства. Он образован в целях оказания содействия 26 сентября 1993 года.

Читайте также: Путин утвердил новый состав Совета по правам человека

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внутриполитическая жизнь РФ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить