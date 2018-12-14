В Кремле пообещали опубликовать закрытую часть заседания СПЧ

Москва, , 14:10 — REGNUM Выложенная на сайте Кремля стенограмма встречи президента РФ Владимира Путина с членами Совета по правам человека (СПЧ) оказалась неполной, поскольку заседание затянулась и каналы не смогли транслировать все напрямую, заявил 14 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В закрытой части никакого секрета нет. Просто, поскольку этого не было в прямом эфире, мы не стали публиковать», — заявил Песков, добавив, что в Кремле «с удовольствием» опубликуют закрытую часть заседания.

Напомним, 11 декабря глава государства провел заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. На заседании в Кремле обсудили в том числе вопросы о нарушении прав граждан России за рубежом.

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека — консультативный орган при главе государства. Он образован в целях оказания содействия 26 сентября 1993 года.

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