ДНР: ВСУ растянули первый эшелон группировки на 50 км вдоль линии фронта

Донецк, , 14:06 — REGNUM От Мариуполя до Волновахи украинские войска рассредоточили первый эшелон наступательной группировки ВСУ, заявил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин, сообщает 14 декабря «Донецкое агентство новостей».

По его словам, ВСУ растянули свои силы на 50 км вдоль линии фронта. В состав первого эшелона вошли подразделения 128-й и 79-й бригад ВСУ. При этом танки сосредоточены на участке от Виноградного до Старогнатовки.

Басурин подчеркнул, что украинские войска готовы начать полномасштабное наступление.

Напомним, ранее в ДНР заявили, что ВСУ могут осуществить теракт в Мариуполе, взорвав склад с химическими веществами, чтобы обвинить в этом власти ДНР и начать наступление.