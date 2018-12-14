Если рейтинг не поднять — остаётся затыкать недовольных. Итоги недели в РФ

Москва, , 23:24 — REGNUM Представляете, два члена Совфеда и один думский депутат предложили наказывать граждан за распространение материалов, выражающих неуважение к органам власти. Инициативу выдвинули Людмила Бокова, Дмитрий Вяткин и Андрей Клишас, по мнению которого, административная и уголовная ответственность за проявление неуважения в общественных местах есть и сейчас, а вот неохваченный интернет тоже является общественным пространством. Законопроект о штрафах за распространение в СМИ и в интернете выраженной в неприличной форме критики властей внесен в Госдуму.

С учетом того, что высказывания родных чиновников зачастую вызывают у граждан именно критику в неприличной форме, о масштабах репрессий придется только догадываться в ситуации, когда всякая свобода гражданина быть недовольным, если его публично обливают грязью, подавляется. Если такой закон и имеет право на существование, то лишь в паре с еще одним, который предусматривал бы наказание чиновников за оскорбление граждан. Вот так выходит облеченный властью, мысленно уже весь в желтых штанах (два раза «ку»), и начинает: ах вы «паразиты», «быдло», чтоб вам есть одни «макарошки», нечего есть — «найдите богатых мужей», «пусть о ваших детях их отец думает», «государство вам ничего не должно», а ему так — оп! — и штраф с публичным покаянием.

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Пока что всё иначе, вот, например, пресловутая «государство не просило вас рожать» спокойно вернулась к исполнению служебных обязанностей (связанных с чем? она ж ничего не должна?), ей, как говорит пословица, «плюй в глаза — божья роса»; в той же парадигме действует местный губернатор Евгений Куйвашев, который заступился за Глацких, — мол человек имеет право на ошибку. А если он ошибается за чужой счет? Как быть в этом случае? По мнению Куйвашева, то, что выдала Глацких, — это «просто слова», но, увы, те, кого не просили рождаться, поняли, что это не «просто слова», а программа действий. Не случайно многие обсуждающие полагают, что Глацких вскорости ждет повышение.

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Но помимо чиновничьих перлов, есть и их идеи. Достаточно пройтись по заголовкам уходящей недели:

— В Госдуме не исключают введения почасовой платы за въезд в Москву

— Водителей готовят к подорожанию техосмотра — к этому приведут новые требования, о чем заявил замглавы Минэкономразвития Савва Шипов

— «Я против мата! Но тут!»: на инициативу властей Татарии по самообложению

— Смена столицы ДФО: «Лишь бы отвлечь внимание людей и не решать проблемы«

— Петербуржцы из казны оплатят работу «кибер-дружинников»: городской закон позволит субсидировать сетевых доносчиков

— Учителям и врачам могут запретить принимать подарки

— Обругавший чиновника житель Чувашии попал под уголовное преследование

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О финансах. Прогноз Сбербанка по инфляции и курсу рубля на 2019−2020 годы ухудшился, прогноз на доллар уже не 66,5−67 рублей, а 65−70, на инфляцию — не 4,4% в 2019 и 4% в 2020, а 4−5%.

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На этом фоне ЦБ РФ повысил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта — до 7,75% годовых для, как отмечается, ограничения повышенных инфляционных рисков. Что означает это повышение?

Объективных причин для увеличения ключевой ставки сегодня нет, однако регулятор, скорее всего, решил обезопасить себя от возможных будущих шоков, — в любом случае, повышение ключевой ставки приведет к росту ставок по банковским кредитам, пусть и незначительному, прогнозирует глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).

Центробанк РФ поднял ключевую ставку для того, чтобы иностранцам, а в частности американцам, было выгодно спекулировать на российском государственном долге, полагает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин:

«Это решение имеет смысл — очень чёткий и очень внятный: процентная ставка в США в целом повышается и будет повышаться, —сказал Делягин.— Соответственно, спекуляции на российских ценных бумагах, которые заключаются в том, что люди берут долларовый кредит в США и покупают на него российские ценные бумаги, а потом получают проценты, зависят от разницы между процентной ставкой в РФ и процентной ставкой в США. Процентная ставка в США повышается, а значит, для того, чтобы иностранцам, в частности американцам, было выгодно спекулировать на российском государственном долге, процентная ставка в РФ должна тоже повышаться».

Последствием этого, как полагает Делягин, прежде всего будет удорожание кредитов — а если нефть заметно подешевеет, то повышение ключевой ставки Банком России не остановит роста цен в РФ, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

Экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев полагает, что деньги в РФ становятся всё недоступнее и дороже. Есть и более жесткое мнение, его придерживается экономист Александр Бузгалин:

«Ключевая ставка на уровне более 7% — это фактически мощный тормоз, если не сказать блокирующее устройство на пути экономического развития, —сказал Бузгалин.— Особенно это касается вложений в высокотехнологические отрасли, да и в любые экономические сферы, которые требуют долгосрочных инвестиций под низкий процент для того, чтобы обеспечить развитие в современных условиях, прежде всего наиболее передовых секторов: науки, образования, высоких технологий. Это достаточно известная вещь».

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Владимир Путин снова продлил «заморозку» накопительной пенсии — до 2021 года. Речь идёт о шести процентах от заработной платы, появившихся у всех страхователей после очередной пенсионной реформы в 2004 году. Эти средства можно было отдать под управление какого-нибудь негосударственного пенсионного фонда и в теории получить повышенную доходность. Но в связи с объявленной нехваткой средств в Пенсионном фонде РФ власти решили пойти на беспрецедентный шаг — по сути, отобрать у граждан их пенсионные накопления, которые формировались из этой накопительной части. Такая «заморозка» продолжается уже четвертый год и теперь продлится как минимум до 2021 года.

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В России с 1 января повысятся не только НДС и пенсионный возраст, но и МРОТ — на целых 117 рублей. Соответствующее решение приняла Госдума, МРОТ теперь составит 11 280 рублей:

«За опорное время наблюдений был взят в целом спокойный второй квартал, где инфляция в стране все ещё снижалась. Можно считать, что эти минимальные 117 рублей надбавки в МРОТ уже «съел» январский подъем НДС», — пояснила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Она указала также, что в среднем жители России тратят на продукты питания до 70% своего дохода, и индексация МРОТ в этот раз носит чисто символический характер — для «галочки».

"Сравним эти 117 рублей с темпами роста тарифов ЖКХ, налога на недвижимость и землю, рост инфляции, и станет понятно, что прибавка сия — не более чем пустая формальность, призванная создать видимость, что о самых обездоленных слоях населения в России тоже не забывают», — высказал свое мнение аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

По мнению ведущего аналитика ГК TeleTrade Марка Гойхмана, рост МРОТ на 1,1% не будет принципиальным и не окажет заметного влияния на уровень жизни (кстати, в одной из беднейших стран ЕС, Испании, МРОТ решено повысить на 22%, в Тунисе парламент отказался повышать пенсионный возраст, а в Италии — еще одной бедной стране ЕС — его вообще снижают).

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Премьер-министр Дмитрий Медведев анонсировал разделение регионов на группы риска:

«Это позволит не только получить сравнительную картину, но и сделать более гибкой систему контроля», — пояснил он.

По словам премьера, те регионы, у которых риски будут низкими, получат возможность не согласовывать свои программы заимствований, программы гарантий с вышестоящим уровнем власти, а кто значительно наращивает долг, должен будет ещё и подготовить план восстановления своей платёжеспособности — в целях «укрепления финансовой дисциплины».

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Выяснилось, в каких регионах наибольшие долги по ЖКХ. Антилидер рейтинга — Ставропольский край, там треть семей имеют трудности с оплатой жилищно-коммунальных услуг. На втором месте — Кабардино-Балкария (28,5%), на третьем — Чувашия и Тува (по 25%), небольшой отрыв от них у Саратовской области (22%) и Астраханской (19,3%). Сложнее всего приходится многодетным, неполным и молодым семьям. Что же касается нижней части списка, там — Приморье, Липецкая, Тверская и Ивановская области, у них домохозяйств с долгами — меньше 1%. По мнению главного аналитика ЦАФТа (Центр аналитики и финансовых технологий) Антона Быкова, с долгами по ЖКХ не все так очевидно:предположение, что уровень долгов в том или ином регионе зависит исключительно от уровня социально-экономического развития, не объясняет сложившейся ситуации полностью.

«Например, Ивановская или Тверская области по уровню социально-экономического развития находятся гораздо ниже Саратовской области или Ставропольского края, но при этом по уровню долга по ЖКХ их позиции полярны. Для первых двух регионов характерна одна из самых низких задолженностей по «коммуналке», а для двух вторых — одна из самых высоких».

Эксперт отмечает, что при более внимательном рассмотрении можно заметить и неэффективность управляющих компаний, и сложности с взысканием задолженностей с должников у ресурсоснабжающих компаний, и низкую осведомленность российских граждан о возможности получения государственных субсидий по оплате услуг ЖКХ, и другие причины.

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Что же до «финансовой дисциплины», среди регионов на этой неделе особо отличилась Камчатка, где будущая мать теперь сможет «полноценно питаться» на 1446 рублей в месяц. Правда, там кило огурцов стоит 800 рублей, но подарок власти беременным всё же сделали: добавили на полноценное питание 56 рублей (местное правительство внесло изменения в постановление от 2012 года, согласно которому беременные, кормящие и дети до трех лет имеют право на ежемесячное пособие на полноценное питание). Отметим, что власти не обидели и себя, депутаты Заксобрания Камчатки приняли закон, согласно которому парламентарии и высшие чины правительства края получили право на огромные региональные пенсии — по данным депутата Заксобрания Камчатки Михаила Пучковского, до 150 тыс. рублей. Это — не считая обычной пенсии.

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Что же до питания, Минздрав заявил о наличии тенденции к росту числа людей с ожирением в старших возрастных группах. По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, за последние десять лет в России отмечается более чем двукратный рост распространённости ожирения — с 12% до 27%. По мнению же кандидата медицинских наук, депутата Алтайского краевого Заксобрания Павла Шумихина, нерациональное питание и, как следствие, ожирение, является проблемой не только для конкретного человека, но и для всего государства, так в государстве большие группы людей имеют сходные пищевые привычки. Зачастую склонность к нерациональному питанию связана с тем, что высококалорийная пища с большим содержанием жиров и углеводов сравнительно недорогая и привлекательная на вкус:

«Играет роль и реклама на телевидении, где употреблять нездоровую пищу, то есть неправильно питаться, призывают известные люди».

Короткой строкой

— Потрясающий пример правозащитной деятельности, защиты всех мыслимых свобод и самовыражений, а также актуальнейшего направления усилий власти продемонстрирован в Перми, где ранее ученица элитной гимназии была не допущена до занятий по причине розового цвета волос. Родители ребенка поддержали и принялись бороться за ее права. О том, что борьба увенчалась успехом, сообщила местный депутат Надежда Агишева, случай с дочерью которой и получил резонанс. Теперь требовать от учеников естественного цвета волос и разумного числа серёжек школы не имеют права. Мэрии пришлось согласиться с мнением прокуратуры, которая отметила незаконность таких табу и указала на вмешательство такими запретами в частную жизнь детей и ущемление прав несовершеннолетних на свободу мысли и самовыражение. «Волосы можно окрашивать в розовый цвет! Ура!» — отреагировала в соцсети Надежда Агишева.

— Эксперты указывают, что цены на сельхозугодия в России стали снижаться. Ранее цены неуклонно поднимались в связи с изначальной дешевизной российских сельхозугодий и девальвацией рубля.

— Центр Дальневосточного федерального округа перенесён во Владивосток.

— Курятина и яйца могут подорожать: Медведева просят поддержать птицеводов.

— Карьеризм подвёл экс-заместителя владимирского губернатора под второе дело. Елена Мазанько, в отношении которой уже расследуют дело о получении взятки, теперь подозревается еще и в превышении должностных полномочий.

— Верховный суд разъяснил, что делать с кредитами после развода.

— Социальный взрыв в Серпухове: жители требуют остановить проект свалки ТБО.

— В речевой школе Якутии дети учатся в холодных классах: денег на здание нет.

— Жители России оформляют кредитные карты на всякий случай. Рекордное количество кредитных карт — 2,7 млн — выдали российские банки в третьем квартале.

— Генпрокурор РФ Юрий Чайка назвал ущерб от коррупционных преступлений в 2018 году.

— Под бой курантов: какие желания загадают граждане РФ.

Крупное философско-идеологическое событие постигло Россию на этой неделе: в столице был торжественно открыт памятник Солженицыну. В своих произведениях он заложил тот образ русского народа, который является основанием для проведения над этим народом всякого рода экспериментов для вытравления из вышеуказанного народа всякой «быдлосовковости». По этому поводу лучше всех высказался Медведев в том ключе, что Солженицына в России почитает любой, кто «думает по-русски». Вероятно, большая часть населения, либо ничего не знающая о Солженицыне, либо от всего сердца его презирающая как предателя Родины, таким образом совершает классическое мыслепреступление — проявляет неуважение к точки зрения власть имущих на себя и историю своей страны. Выходит, чудовищная ложь и ненависть, вылитые на Россию Солженицыным, под категорию «экстремизм» не попадают? Но как иначе понимать, например, такое высказывание «великого гуманиста»: «Подождите, гады! Будет на вас Трумэн! Бросят вам атомную бомбу на голову!»? Похоже, что корень всех бед современной российской ситуации таится именно здесь, а то или иное распределение бюджета — всего лишь следствие.

Читайте ранее в этом сюжете: «Включайте мозг, брёвна!» Итоги российской недели