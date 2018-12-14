Вьетнам и Россия договорились о сотрудничестве в цифровой сфере

Москва, , 14:02 — REGNUM В Москве прошла встреча председателя кабинета министров Май Тиен Зунга и заместителя премьер-министра России Максима Акимова. В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в различных сферах, в частности, цифровой сфере.

На переговорах стороны обсуждали вопросы кибербезопасности, информатики и цифровых технологий. Особый интерес у вьетнамской стороны вызвал опыт России в системах электронного правительства.

Издание Vietnam+ сообщает, что Россия обладает большим опытом в данной сфере. В настоящее время в стране более 70 млн. человек пользуются сервисами электронного правительства.

Россия и Вьетнам договорились сотрудничать в данной области. Максим Акимов заявил, что Россия готова поддержать Вьетнам по конкретным направлениям, подчеркнув, что страна рассмотрит вопрос о предоставлении стипендий и организации учебных курсов для вьетнамцев, в частности, в сфере информационных технологий, электронного правительства и информационной безопасности.

В рамках данного визита Май Тиен Зунг также встретился с представителями компаний Ростелеком, Лаборатория Касперского, RITE.