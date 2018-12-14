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Вьетнам и Россия договорились о сотрудничестве в цифровой сфере

Политика

Особое внимание обе стороны уделили сотрудничеству в развитии системы электронного правительства

Вьетнам и Россия договорились о сотрудничестве в цифровой сфере
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Москва, 14 декабря 2018, 14:02 — REGNUM  В Москве прошла встреча председателя кабинета министров Май Тиен Зунга и заместителя премьер-министра России Максима Акимова. В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в различных сферах, в частности, цифровой сфере.

На переговорах стороны обсуждали вопросы кибербезопасности, информатики и цифровых технологий. Особый интерес у вьетнамской стороны вызвал опыт России в системах электронного правительства.

Издание Vietnam+ сообщает, что Россия обладает большим опытом в данной сфере. В настоящее время в стране более 70 млн. человек пользуются сервисами электронного правительства.

Россия и Вьетнам договорились сотрудничать в данной области. Максим Акимов заявил, что Россия готова поддержать Вьетнам по конкретным направлениям, подчеркнув, что страна рассмотрит вопрос о предоставлении стипендий и организации учебных курсов для вьетнамцев, в частности, в сфере информационных технологий, электронного правительства и информационной безопасности.

В рамках данного визита Май Тиен Зунг также встретился с представителями компаний Ростелеком, Лаборатория Касперского, RITE.

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Зарубежная хроника
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