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Глава Индонезии вручил 320 земельных сертификатов жителям провинции Аче

Политика

Правительство Индонезии предоставило 5 млн земельных сертификатов в 2017 году

Банда-Аче, Индонезия, 14 декабря 2018, 13:59 — REGNUM  Президент Индонезии Джоко Видодо вручил 320 земельных сертификатов жителям индонезийской провинции Аче в ходе рабочего визита в Банда-Аче, чтобы избежать земельных споров, сообщает Antaranews.

«Каждый раз, когда я приезжаю в деревню, я слышу, что возникает много земельных споров как между общинами, так и между общинами и правительством», — отметил глава Индонезии.

По словам президента, правительство предоставило 5 млн земельных сертификатов в 2017 году и нацелено на 7 млн сертификатов в 2018 году и 9 млн земельных сертификатов в 2019 году.

Кроме того, Джоко Видодо также напомнил общественности о необходимости сохранения единства и братства на фоне различий в политических взглядах.

«Я призываю всех сохранять гармонию, наше братство, наше единство для мирного Аче и для мирной Индонезии», — отметил глава государства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии находится с рабочим визитом в провинции Аче 13−14 декабря 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Индонезии совершит рабочий визит в провинцию Аче

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