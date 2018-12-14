Вьетнамские миротворцы готовятся к отправке в Южный Судан

Ханой, , 14:20 — REGNUM Новая партия вьетнамских военных медиков готовится к отправке в Южный Судан для участия в миротворческой миссии. Вьетнам планирует открыть в стране второй полевой госпиталь, сообщает издание Vietnam.net.

Выступая на церемонии открытия курсов по подготовке миротворцев, заместитель министра обороны Вьетнама Нгуен Ти Винь высоко оценил усилия Вьетнамского института военной медицины и Отдела министерства обороны по миротворческим операциям в подготовке кадров и материальных средств для открытия нового госпиталя.

Новый госпиталь заменит существующий. Нгуен Ти Винь призвал служащих первого госпиталя помочь новоприбывшим в организации работы и отметил, что Вьетнам считает важным поддержание значимой роли в миротворческой деятельности ООН.