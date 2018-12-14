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График встречи Путина с главами регионов пока не сформирован — Песков

Политика

«Пока график плавающий»

График встречи Путина с главами регионов пока не сформирован — Песков
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин

Москва, 14 декабря 2018, 13:55 — REGNUM  График встречи президента России Владимира Путина с главами регионов пока не определен, заявил 14 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пока график плавающий, много якорных дат и событий, вокруг них пока график еще формируется, поэтому не могу точно ответить», — сказал Песков, отвечая на вопрос, планируются ли встречи Путина с новыми главами российских регионов до конца 2018 года.

Напомним, 13 декабря в ходе визита в Ярославль Владимир Путин встретился с губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым.

Читайте подробнее: Владимир Путин встретился с губернатором Ярославской области

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