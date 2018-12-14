ЦИК Грузии объявил окончательные результаты выборов президента

Тбилиси, , 13:50 — REGNUM ЦИК Грузии на заседании 14 декабря подвел окончательные итоги выборов президента и окончательно утвердил победу во втором туре выборов независимого кандидата Саломе Зурабишвили.

С окончательным протоколом ЦИК журналистов ознакомила пресс-спикер комиссии Анна Микеладзе.

По ее информации, кандидат от «Национального движения» Григол Вашадзе набрал во втором туре 40,48% (в общей сложности 780 680 голосов), а Саломе Зурабишвили — 59,52% (1 147 701 голосов). От имени комиссии она выразила благодарность всем, кто был вовлечен в процесс выборов, и особенно избирателям, которые проявили активность в день голосования, так как явка во втором туре была беспрецедентно высокой.

С итоговым протоколом комиссии были не согласны члены ЦИК от «Национального движения» и «Европейской Грузии», которые в знак протеста покинули заседание. Как заявили журналистам представители оппозиции, объявленные ЦИК итоги не отражают реальной воли избирателей, так как в процессе выборов было зафиксировано множество нарушений, начиная от масштабного использования административных ресурсов и кончая запугиванием и фактами расправы с избирателями — сторонниками оппозиции.

Комментируя действия и заявления оппозиционных членов комиссии, Анна Микеладзе отметила, что член комиссии по законодательству имеет право выразить и зафиксировать свое мнение на заседании. А что касается нарушений, о которых говорят оппоненты, по каждому факту нарушений были составлены жалобы, которые в соответствии с законодательством были изучены комиссией и рассмотрены судом. Поэтому обвинения оппозиции пресс-спикер ЦИК назвала необоснованными.

Напомним, что 28 ноября в Грузии состоялся второй тур выборов президента. Первый тур проходил 28 октября, и по его итогам первые два места заняли Саломе Зурабишвили и Григол Вашадзе. Саломе Зурабишвили вступит в должность президента после церемонии инаугурации, которая должна состояться 16 декабря.