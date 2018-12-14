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Коалиция Нетаньяху рискует потерять большинство в Кнессете после терактов

Политика

Фракция «Ихуд леуми» рассмотрела возможность выхода из коалиции

Иерусалим, 14 декабря 2018, 14:37 — REGNUM  13 декабря руководство партии «Ихуд леуми», входящая в израильскую правящую коалицию, провела экстренное заседание. По сообщениям израильского телеканала Arutz Sheva, лидеры партии обсудили возможный выход фракции из коалиции.

Известно, что члены партии крайне обеспокоены новой волной террористических актов со стороны организаций ХАМАС и ФАТХ. Лидеры партии призывали премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху предпринять «жесткие шаги» для предотвращения повторных терактов. В противном случае, партия грозится выйти из коалиции.

В случае уходя «Ихуд леуми» коалиция потеряет не только двух депутатов, но, главное, парламентское большинство. Такая ситуация — максимально не благоприятна для Нетаньяху, так как в стране придется провести досрочные выборы.

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Зарубежная хроника
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