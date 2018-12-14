В Киргизии готовятся привлечь экс-президентов к уголовной ответственности

Бишкек, , 13:47 — REGNUM Парламент Киргизии принял в первом чтении поправки к закону «О гарантиях деятельности президента», главной из которых должно будет стать лишение неприкосновенности бывших президентов республики. Об этом сообщила пресс-служба законодательного собрания.

В ходе голосования законопроект поддержали 100 из 102 присутствовавших на заседании депутатов. Двое парламентариев проголосовали «против». Всего же в республиканском парламенте числятся 120 народных избранников.

Отметим, что предлагаемый законопроект также предусматривает:

возможность привлечения президента Киргизии к уголовной ответственности после отрешения его от должности

отказ от страхования жизни и здоровья членов семьи президента за счет государства

отказ от сохранения права на бесплатное медицинское обслуживание членов семьи экс-президента в случае, если суд вынесет против него обвинительный приговор, а также после его смерти

отказ от пожизненного предоставления служебного автотранспорта

ИА REGNUM напоминает, что депутаты республиканского парламента заподозрили бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в том, что он может быть причастен к лоббированию интересов китайской компании «ТВЕА», ставшей подрядчиком при реконструкции ТЭЦ киргизской столицы.

Из-за этого парламентарии предложили разработать закон, позволяющий лишать экс-президентов неприкосновенности, чтобы их можно было привлечь к ответственности за преступления, совершенные во время пребывания в должности главы государства.