В Кремле не стали комментировать признание Бутиной своей вины

Москва, , 13:46 — REGNUM В Кремле не готовы комментировать признание гражданкой РФ Марией Бутиной вины перед США, и по-прежнему считают обвинения в ее адрес несостоятельными. Об этом 14 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, в Москве считают «абсолютно необоснованными» обвинения в адрес Бутиной. Остальные вопросы, касающиеся судебного разбирательства, Песков комментировать отказался.

Напомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Бутина пошла на сделку с американским правосудием для того, чтобы скорее вернуться на родину.

Читайте также: Лавров прокомментировал признание Бутиной своей вины перед США

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря стало известно, что гражданка России Мария Бутина в суде США частично признала себя виновной в сговоре с целью нанесения вреда Соединенным Штатам.

Читайте также: Мария Бутина частично признала свою вину в суде США