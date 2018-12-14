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В Кремле не стали комментировать признание Бутиной своей вины

Политика

В Москве считают «абсолютно необоснованными» обвинения в адрес гражданки РФ

Москва, 14 декабря 2018, 13:46 — REGNUM  В Кремле не готовы комментировать признание гражданкой РФ Марией Бутиной вины перед США, и по-прежнему считают обвинения в ее адрес несостоятельными. Об этом 14 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, в Москве считают «абсолютно необоснованными» обвинения в адрес Бутиной. Остальные вопросы, касающиеся судебного разбирательства, Песков комментировать отказался.

Напомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Бутина пошла на сделку с американским правосудием для того, чтобы скорее вернуться на родину.

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Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря стало известно, что гражданка России Мария Бутина в суде США частично признала себя виновной в сговоре с целью нанесения вреда Соединенным Штатам.

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Арест гражданки РФ Марии Бутиной в США
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