Правительство Танзании осудило использующих религию в политических целях

Мусома, Танзания, , 13:48 — REGNUM Министр Внутренних дел Танзании Канги Лугола осудил действия людей, которые через религиозные институты агитируют граждан и используют религию в политических целях, сообщает Восточноафриканское телевидение EAtv.

В разговоре с жителями деревни Сунси в округе Мара, Лугола, являющийся делегатом в парламенте от этого округа, заявил, что религиозные институты вносят значительный вклад в страну, и их существование важно для развития Танзании. Правительство очень ценит вклад религии в объединение граждан.

Однако он подчеркнул, что некоторые институты нарушают законы страны и вместо обсуждения духовных вопросов занимаются политической пропагандой.

«Существуют незарегистрированные церкви, поэтому нам необходимо провести подробное исследование и разоблачить церкви с плохими намерениями по отношению к правительству ещё до того, как они получат лицензию», — добавил министр Лугола.

«Правительство не позволит использовать церкви и мечети как прикрытие пропаганды и подстрекательства среди населения, правительство знает об их намерении подорвать мир в стране и не даст себя обмануть ни человеку, ни организации», — подытожил Лугола.