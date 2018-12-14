ФАТХ и ХАМАС угрожают Израилю новыми терактами

Рамалла , , 14:07 — REGNUM 13 декабря руководства организаций ФАТХ и ХАМАС выступили с заявлениями по поводу недавних терактов, организованных на Западном берегу реки Иордан. По сообщениям израильского информационного агентства Ynet, главы политических движений призывают палестинцев продолжать террор против израильтян.

Сразу после ликвидации силами безопасности Израиля двух палестинцев, совершивших теракты в поселениях на Западном берегу руководство ХАМАС распространило заявление, приветствующее действиях «героев». Кроме того, в заявлении говорится, что жители Иудеи и Самарии могут «забыть о безопасности», так как их ждут новые теракты. «Огонь, разожженный на героической земле Палестины, уничтожит противника», — подчеркнули в ХАМАС.

Похожее заявление было опубликовано на официальной странице организации ФАТХ в социальной сети Twitter. Руководство движения разместило фотографии террористов с подписью: «Шахиды-герои, вы пали за родину. Ваша чистая кровь очертит карту палестинского государства. За свободную арабскую Палестину!».

Стоит отметить, что в канцелярии палестинской администрации заявили, что ответственность за теракты против израильтян несет Армия Обороны Израиля (ЦАХАЛ).