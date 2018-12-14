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Армия Израиля блокировала Рамаллу и Шхем после очередного теракта

Политика

Данные меры связаны с волной террористических актов со стороны организаций ФАТХ и ХАМАС

Иерусалим, 14 декабря 2018, 13:53 — REGNUM  13 декабря Армия Обороны Израиля (ЦАХАЛ) ввела дополнительные меры безопасности на въезде в Рамаллу, столицу Палестинской Автономии (ПА). Об этом сообщает израильская телерадиокомпания Kan.

Военные ЦАХАЛ блокировали проезд к Рамалле, взяв город в «кольцо». На контрольно-пропускных пунктах усилены меры безопасности. Кроме того, на магистральных шоссе были выставлены дополнительные блокпосты. Планируется также, что на шоссе будут установлены дополнительные камеры видеонаблюдения.

Схожие меры безопасности были предприняты на подъезде к городу Шхем на Западном берегу реки Иордан.

В ЦАХАЛе отмечают, что существуют опасения продолжения волны террористических актов. Напомним, что за последнюю неделю в поселениях на Западном берегу реки Иордан произошло четыре теракта.

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Зарубежная хроника
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