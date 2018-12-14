Министр иностранных дел Южной Кореи посетит Индию и Малайзию

Сеул, , 15:07 — REGNUM 19 декабря министр иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва посетит Индию и Малайзию с рабочим визитом. Об этом сообщает южнокорейский информационный портал KBS.

Сначала министр направится в Нью-Дели, где встретится со своей коллегой Сушмой Сварадж. Дипломаты обсудят развитие экономического сотрудничества между двумя странами и в частности — реализацию договорённостей, достигнутых во время июльского государственного визита президента Республики Корея. Также Кан Гён Хва и Сушма Сварадж примут участие в работе совместной министерской комиссии по вопросам двусторонних отношений. Основным предметом обсуждения станет взаимодействие в сфере безопасности, оборонной промышленности, экономике, научно-техническое сотрудничество и культурный обмен. Кроме того, будет обсуждаться возможная роль Индии в урегулировании северокорейской ядерной проблемы и строительстве международной системы мира на полуострове.

Из Нью-Дели Кан Гён Хва отправится в Малайзию, где встретится с министром иностранных дел Сайфуддином Абдуллахом. Также запланирован визит вежливости к премьер-министру Махатхиру Мухаммаду. Стороны обсудят развитие дружественных отношений и меры, направленные на рост двусторонней торговли. Страны Юго-Восточной Азии являются одним из главных экспортных рынков Республики Корея.