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Министр иностранных дел Южной Кореи посетит Индию и Малайзию

Политика

Поездка будет носить рабочий характер, заявили в южнокорейском МИД

Сеул, 14 декабря 2018, 15:07 — REGNUM  19 декабря министр иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва посетит Индию и Малайзию с рабочим визитом. Об этом сообщает южнокорейский информационный портал KBS.

Сначала министр направится в Нью-Дели, где встретится со своей коллегой Сушмой Сварадж. Дипломаты обсудят развитие экономического сотрудничества между двумя странами и в частности — реализацию договорённостей, достигнутых во время июльского государственного визита президента Республики Корея. Также Кан Гён Хва и Сушма Сварадж примут участие в работе совместной министерской комиссии по вопросам двусторонних отношений. Основным предметом обсуждения станет взаимодействие в сфере безопасности, оборонной промышленности, экономике, научно-техническое сотрудничество и культурный обмен. Кроме того, будет обсуждаться возможная роль Индии в урегулировании северокорейской ядерной проблемы и строительстве международной системы мира на полуострове.

Из Нью-Дели Кан Гён Хва отправится в Малайзию, где встретится с министром иностранных дел Сайфуддином Абдуллахом. Также запланирован визит вежливости к премьер-министру Махатхиру Мухаммаду. Стороны обсудят развитие дружественных отношений и меры, направленные на рост двусторонней торговли. Страны Юго-Восточной Азии являются одним из главных экспортных рынков Республики Корея.

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Зарубежная хроника
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