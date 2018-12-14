Церемония соединения дорог Северной и Южной Кореи пройдёт 26 декабря

Сеул, , 13:58 — REGNUM 26 декабря состоится историческое событие — на границе КНДР и Республики Корея пройдёт церемония соединения автомобильных и железных дорог двух стран. Стороны договорились об этом ещё в сентябре во время саммита лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и президента Южной Мун Чжэ Ина. Как сообщает южнокорейский информационный портал KBS, обсуждается возможность их участия в церемонии.

Дата соединения дорог была определена в ходе рабочих переговоров 13 декабря, которые прошли в центре связи в северокорейском городе Кэсоне. С каждой стороны будут участвовать делегации в составе 100 человек.

Соединению дорог предшествовала долгая подготовительная работа: совместные инспекции проводили проверку состояния железных дорог КНДР, были подготовлены проекты модернизации полотна.

Впрочем, строительные работы на территории КНДР при участии южнокорейских компаний не начнутся до тех пор, пока комитет по санкциям Совета Безопасности ООН не сделает исключение из ограничительных мер. Отмена или, как минимум, частичное снятие международных санкций активно обсуждается на переговорах с участием КНДР. Россия и Китай несколько раз инициировали процедуру пересмотра санкций, но представители США препятствуют этому процессу.