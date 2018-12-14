В Госдуме рассказали о поддержке Порошенко после отказа ЕС от санкций

Москва, , 13:34 — REGNUM Отказ ЕС расширять санкции против России в связи с провокацией Украины в Чёрном море станет ударом для Киева. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Позиция ЕС идет вразрез призывам из Вашингтона активизировать поддержку Украины путем ввода новых «эффективных» антироссийских санкций», — сказал Железняк.

По его словам, очевидные разногласия США со своими партнерами в ЕС демонстрирует глубину противоречий в отношениях Вашингтона с ведущими европейскими странами и далеко не только в по ситуации с Украиной.

«Кроме того, в Европе складывается четкое понимание, что у них под боком обосновался крайне опасный и непредсказуемый сосед в лице Киева», — указал он.

«Европе с ее проблемами и углубляющимися противоречиями сейчас явно не до Украины», — добавил парламентарий.