США внесли в чёрный список самолёт президента Южной Кореи

Сеул, , 15:29 — REGNUM Самолёт президента Республики Корея Мун Чжэ Ина внесён властями США в чёрный список за посещение Северной Кореи. Об этом сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо» со ссылкой на дипломатические источники.

Теперь самолёт не может прибывать в США без специального разрешения и предполётного досмотра. В сентябре 2018 года борт номер 1 Республики Корея подвергся особой процедуре проверки после посещения КНДР. Такие меры были предприняты из-за того, что в 2017 президент США Дональд Трамп подписал закон, запрещающий прибытие в США самолетов, побывавших ранее в КНДР. Однако возможны некоторые послабления, как, например, для самолета Мун Чжэ Ина.

Впрочем, трудностей избежать не удалось. Так, например, в ноябре Мун Чжэ Ин отправился на саммит «большой двадцатки» в Аргентину, но пунктом промежуточной посадки для отдыха и дозаправки был выбран не Лос-Анджелес, а столица Чехии — Прага. В администрации президента Южной Кореи пояснили, что такое решение было принято из-за долгой и сложной процедуры получения специального разрешения в США для самолёта, занесённого в чёрный список.