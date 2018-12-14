Правительство Южной Кореи построит 30000 «умных» фабрик

Сеул, , 14:34 — REGNUM Правительство Республики Корея планирует построить 30 000 «умных» фабрик и 10 индустриальных комплексов, которые будут функционировать на основе передовых технологий. Тем самым, правительство рассчитывает ускорить развитие замедляющейся национальной промышленности и придать ей новый импульс.

Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, «умные» фабрики представляют собой кардинально новое производство, направленное в первую очередь на повышение эффективности работников. Другими особенностями являются высокая автоматизация, пониженное потребление электроэнергии, отсутствие вредных выбросов в атмосферу, экологичность. «Умные» фабрики — один из основных элементов так называемой «четвёртой промышленной революции».

План правительства подразумевает выделение субсидий общим объёмом до 1,7 миллиардов долларов, которые будут выдаваться на строительство инновационных производств. Также будет создан дополнительный фонд размером 270 млн долларов.