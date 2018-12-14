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Жириновский видит рост сепаратизма в укрупнении регионов

Политика

Он против регулирования законом числа федеральных округов

Жириновский видит рост сепаратизма в укрупнении регионов
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Жириновский

Москва, 14 декабря 2018, 13:27 — REGNUM  Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предостерег от урегулирования законом наличие в России федеральных округов, передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря.

«Законом урегулировать наличие округов — это опасно», — заявил Жириновский на форуме молодых законодателей и экспертов «Стратегия развития: вызов молодым».

Депутат Госдумы считает, что власти выбрали путь укрупнения округов и также видит в этом угрозы.

«Я думаю, что они пойдут по пути укрупнения… У нас было 89 субъектов РФ, шесть сократили, то остановились… Чем крупнее регион и автономный — ресурсы свои, людей много, заводы, интеллект, — тем быстрее будут расти сепаратистские настроения», — прогнозирует парламентарий.

«Даешь — Хабаровская республика, даешь — Сибирская республика, даешь— Уральская! Вот страх, что уже не только национальные меньшинства поставят вопрос о разделе страны, но и русские», — предостерег Жириновский.

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