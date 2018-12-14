Позиция США не может нарушить ход следствия по украинским морякам — Песков

Москва, , 13:26 — REGNUM Заявление помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о том, что встреча российского и американского лидеров возможна только после возвращения Украине ее моряков и кораблей, не может нарушить ход следствия. Об этом 14 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Подобная позиция не может являться основанием для нарушения хода судебного разбирательства и следствия, которое ведётся в отношении нарушителей российской государственной границы», — заявил Песков, добавив, что в Кремле до сих пор уверены в необходимости встречи для обеих стран президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

Напомним, ранее Болтон заявил, что Трамп не будет встречаться с Путиным до тех пор, пока не решится ситуация с кораблями украинских ВМС, задержанных в районе Керченского пролива.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября три корабля ВМС Украины были задержаны в российских территориальных водах после того, как они проигнорировали существующую процедуру передвижения судов, а также законные требования пограничников. Экипажи кораблей были арестованы и доставлены в Москву для дальнейших разбирательств.

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