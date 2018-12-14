Премьер-министр Южной Кореи впервые отправится в турне по Африке

Сеул, , 15:51 — REGNUM Премьер-министр Республики Корея Ли Нак Ён 16 декабря отправится в турне по странам Северо-Западной Африки — он посетит Алжир, Тунис и Марокко. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Основной повесткой переговоров станет развитие экономического сотрудничества между странами. Южнокорейские компании проявляют большой интерес к этому рынку: африканские страны богаты полезными ископаемыми и сырьем, которое используются для производства большого спектра товаров; дешевая рабочая сила также является конкурентным преимуществом. В свою очередь, из Южной Кореи могут экспортироваться уже готовые изделия. Несмотря на то, что покупательная способность жителей большинства стран Африки остаётся невысокой, в долгосрочной перспективе этот рынок может принести значительную прибыль. Кроме того, Алжир, Тунис и Марокко занимают выгодное стратегическое положение и могут стать важными звеньями в цепи поставок товаров, произведёнными южнокорейскими компаниями в Африке, в Европу.

Премьер-министр Республики Корея посетит Алжир и Тунис впервые — визит можно назвать историческим. Лишь Марокко в 2014 году посещал предшественник Ли Нак Ёна. Премьер-министр вернётся в Южную Корею 22 декабря.