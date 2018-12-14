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Премьер Пакистана может оставить пост главы Комитета госбюджета оппозиции

Политика

Имран Хан не будет препятствовать Шахбазу Шарифу избираться на пост главы Комитета госбюджета (антикоррупционный комитет)

Исламабад, 14 декабря 2018, 14:15 — REGNUM  13 декабря министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши сообщил в Национальной ассамблее (нижняя палата парламента) о решении премьер-министра Имрана Хана не препятствовать оппозиционному кандидату Шахбазу Шарифу избираться на пост главы Комитета по госбюджету (антикоррупционный комитет).

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, ранее делегация оппозиции встретилась с представителями правительства, чтобы обсудить выдвижение кандидатов. Правительство потребовало, чтобы оппозиция назначила кого угодно, только не брата бывшего премьер-министра Наваза Шарифа Шахбаза Шарифа. С точки зрения правительства, он не имеет права расследовать коррупционные дела, в которых замешан его родной брат. Когда оппозиция проявила упорство в назначении Шахбаза Шарифа, премьер-министр Имран Хан неожиданно изменил своё мнение и пообещал не препятствовать его выдвижению.

Оппозиционные партии в парламенте уже охарактеризовали решение премьер-министра как «положительный разворот».

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Зарубежная хроника
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