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Азиатский банк развития выделил $284 млн на развитие энергетики Пакистана

Политика

Деньги выделены в рамках кредитов и грантов

Исламабад, 14 декабря 2018, 15:19 — REGNUM  13 декабря в Исламабаде состоялось торжественное подписание очередного соглашения между Пакистаном и Азиатским Банком развития о выделении средств на улучшение энергетического сектора страны.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, выделяемые средства состоят из двух частей: 240 миллионов долларов Банк предоставит Пакистану для развития линий электропередач и средств запасания энергии, а 8 миллионов — в качестве гранта на развитие технологий «зеленой» энергетики.

С точки зрения Банка, Пакистан должен использовать свои огромные возможности по обеспечению энергией из возобновляемых источников.

Ранее Азиатский Банк Развития, значительную долю уставного капитала в котором приходится на КНР, выделил средства на развитие сельского хозяйства пакистанской провинции Панджаб.

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Зарубежная хроника
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