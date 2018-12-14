Вице-премьер Испании: жертвам изнасилований нужно верить на слово всегда

Мадрид, , 13:26 — REGNUM Вице-премьер Испании, министр по вопросам равенства Кармен Кальво выступила за отмену презумпции невиновности в отношении подозреваемых в преступлениях сексуального характера. Об этом пишет газета ABC 14 декабря.

Вступая в Комиссии Сената по вопросам равенства, Кальво подчеркнула, что женщинам-жертвам подобных преступлений нужно «верить всегда». По ее словам, принимать на веру заявления жертв — это значит «охранять сексуальную свободу женщин».

«Нет — значит нет, да — это да», — заявила Кармен Кальво, называя единственный способ обозначить отношение женщины к интимной связи. «Это все, больше не нужно к этому возвращаться».

Как сообщало ИА REGNUM, пришедшее к власти в июне этого года правительство социалистов является беспрецедентно феминистским. 11 из 17 министерств Испании возглавили женщины, и защита прав женщин стала одной из провозглашенных приоритетных задач.