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Министр морского хозяйства Индонезии встретилась с папой римским

Политика

В Ватикане министр морского хозяйства Индонезии провела ряд официальных и неофициальных встреч

Ватикан, 14 декабря 2018, 13:23 — REGNUM  Министр морского и рыбного хозяйства Индонезии Суси Пуджиастути была удостоена аудиенции папы римского Франциска в Ватикане, сообщает Antaranews.

Суси Пуджиастути присутствовала на мероприятии в Ватикане по приглашению нунция Святейшего престола монсеньора Пьеро Пиоппо.

«Я выражаю свою признательность за поддержку и приверженность Ватикана, которые были переданы архиепископом Пьеро Пиоппо», — написала министр в твиттере.

Папа римский Франциск, в свою очередь, заявил, что он будет продолжать молиться и оказывать поддержку народу Индонезии.

После беседы с папой римским, Сиси Пуджиастути встретилась с министром иностранных дел Ватикана Полом Ричардом Галлахером. Стороны обсудили отношения между Ватиканом и Индонезией, в частности пришли к взаимопониманию в сфере рыболовства.

Во время своего визита в Ватикан министр морского и рыбного хозяйства также посетила монастырь Святой Урсулы в Риме и провела ряд неофициальных встреч со священнослужителями.

Напомним, в мае 2018 года три индонезийские католические церкви подверглись серии терактов. В связи с этим событием папа римский Франциск выразил близость и сочувствие христианским общинам в городе Сурабая и всей Индонезии.

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Внешняя политика Индонезии
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