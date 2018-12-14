Министр морского хозяйства Индонезии встретилась с папой римским

Ватикан, , 13:23 — REGNUM Министр морского и рыбного хозяйства Индонезии Суси Пуджиастути была удостоена аудиенции папы римского Франциска в Ватикане, сообщает Antaranews.

Суси Пуджиастути присутствовала на мероприятии в Ватикане по приглашению нунция Святейшего престола монсеньора Пьеро Пиоппо.

«Я выражаю свою признательность за поддержку и приверженность Ватикана, которые были переданы архиепископом Пьеро Пиоппо», — написала министр в твиттере.

Папа римский Франциск, в свою очередь, заявил, что он будет продолжать молиться и оказывать поддержку народу Индонезии.

После беседы с папой римским, Сиси Пуджиастути встретилась с министром иностранных дел Ватикана Полом Ричардом Галлахером. Стороны обсудили отношения между Ватиканом и Индонезией, в частности пришли к взаимопониманию в сфере рыболовства.

Во время своего визита в Ватикан министр морского и рыбного хозяйства также посетила монастырь Святой Урсулы в Риме и провела ряд неофициальных встреч со священнослужителями.

Напомним, в мае 2018 года три индонезийские католические церкви подверглись серии терактов. В связи с этим событием папа римский Франциск выразил близость и сочувствие христианским общинам в городе Сурабая и всей Индонезии.