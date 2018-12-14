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Министр финансов Пакистана: мы достигли 80% предвыборных целей

Политика

Асад Умар заявил, что правительство Пакистана добилось больших успехов

Исламабад, 14 декабря 2018, 14:54 — REGNUM  13 декабря министр финансов Пакистана Асад Умар в интервью дал оценку результатам работы правительства.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, которому он дал эксклюзивное интервью, Асад Умар заявил, что правительство достигло 80% предвыборных целей. Примечательно, что на официальном сайте «Первых 100 дней правительства» только одна цель значится как «полностью достигнутая».

Министр финансов высоко оценил действия премьер-министра Имрана Хана, заявив, что только он способен спасти страну от нищеты. Министр добавил, что пакистанская рупия дешевела и раньше, однако предыдущее правительство контролировало обменный курс искусственным образом.

По мнению министра, несмотря на успехи правительства, в ближайшие восемь месяцев улучшения экономического положения в стране ожидать не стоит.

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Зарубежная хроника
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