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В провинции Пакистана Синд наступил энергетический кризис

Политика

Правительство распустило советы директоров двух газовых компаний Синда

Исламабад, 14 декабря 2018, 16:33 — REGNUM  13 декабря премьер-министр Пакистана Имран Хан одобрил роспуск советов директоров двух газодобывающих компаний провинции Синд «Sui Southern Gas Company» и «Sui Northern Gas Pipelines Limited».

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, роспуск советов директоров — это экстренный шаг правительства Пакистана по облегчению газового кризиса в провинции Синд. Провинция, известная своими запасами газа, уже четвёртый день лишена этого важного топлива, что привело к полной остановке общественного транспорта.

Министр энергетики провинции Синд Имтиаз Шейх назвал меры правительства «очковтирательством», так как, по его мнению, Исламабад собирался сделать это и так.

По словам министра, за нынешний кризис ответственно министерство энергетики Пакистана, которое контролирует запасы нефти и газа в стране. Именно поэтому, по мнению Имтиаза Шейха, сложилась ситуация, когда провинция, в которой добывается газ, не получает его.

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Зарубежная хроника
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