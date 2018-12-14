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Потасовка из-за Рафалей и Храма Рамы прервала работу парламента Индии

Политика

Заседание было прервано до 12 часов дня

Нью-Дели, 14 декабря 2018, 14:41 — REGNUM  13 декабря ходе заседаний обеих палат парламента Индии в третий день зимней сессии произошла потасовка парламентариев.

По сообщению индийского новостного агентства Амар Уджала, в Народной палате (нижняя палата парламента) депутаты «Индийского Национального конгресса» (ИНК), националистической партии «Шив Сена», партии «Всеиндийская федерации дравидского прогресса имени Аннадураи», партии «Телугу Десам» вступили в словесную перепалку, которая переросла в драку. Поводом для потасовки стали противоречивые планы строительства храма Рамы в Айодхье, скандал с французскими истребителями «Рафаль» и планы строительства плотины на реке Кавери. Из-за потасовки заседание было отложено до 12 часов дня.

В то же время депутаты Совета Штатов вступили в перепалку, закономерно переросшую в драку, по поводу строительства плотины на реке Кавери. Заседание Верхней палаты было отложено до 14 декабря.

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Зарубежная хроника
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