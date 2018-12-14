Индия увеличит расходы на здравоохранение до 2,5% ВВП к 2025

Нью-Дели, , 15:05 — REGNUM 13 декабря, выступая на конференции «Partner Forum» в Нью-Дели, премьер-министр Индии Нарендра Моди рассказал собравшимся о планах правительства по развитию системы здравоохранения.

По сообщению индийского новостного агентства Амар Уджала, Нарендра Моди заявил, что к 2025 году правительство намерено довести расходы на здравоохранение до 2,5% ВВП страны. На данный момент, расходы на здравоохранение составляют 1,15% ВВП.

По словам индийского премьер-министра, для достижения этой цели потребуется не только увеличить расходы, но и изменить подход и добиться большей прозрачности. Особое внимание будет уделено здоровью детей и матерей. По данным статистики, за последние три года в стране была произведена вакцинация 32,8 миллионов детей и 8,4 миллионов беременных женщин.