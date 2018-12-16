Калат, Афганистан, , 09:49 — REGNUM Официальные представители губернатора афганской провинции Забул (столица провинции — г. Калат) заявили, что на территории этого региона в результате операции, проведённой Национальными силами безопасности и обороны, было ликвидировано по меньшей мере 13 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», операция сил безопасности и обороны по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена на территории уезда Аргахандаб провинции Забул.

Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) планировали будущие террористические атаки, когда силы безопасности и обороны начали проведение операции.

По словам официальных представителей губернатора провинции Забул, в ходе операции было захвачено несколько единиц лёгкого и тяжелого оружия, принадлежавшего боевикам.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.