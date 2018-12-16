Воскресенье, 16 Декабря 2018 года
11:31:04 МСК

В афганской провинции Забул убито 13 талибов*

Политика

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ Операция по уничтожению боевиков была проведена Национальными силами безопасности и обороны Афганистана

Калат, Афганистан, 16 декабря 2018, 09:49 — REGNUM  Официальные представители губернатора афганской провинции Забул (столица провинции — г. Калат) заявили, что на территории этого региона в результате операции, проведённой Национальными силами безопасности и обороны, было ликвидировано по меньшей мере 13 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», операция сил безопасности и обороны по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена на территории уезда Аргахандаб провинции Забул.

Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) планировали будущие террористические атаки, когда силы безопасности и обороны начали проведение операции.

По словам официальных представителей губернатора провинции Забул, в ходе операции было захвачено несколько единиц лёгкого и тяжелого оружия, принадлежавшего боевикам.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить