В Симферополе назвали имена двух кандидатов на пост градоначальника

Симферополь, , 13:10 — REGNUM В финал конкурса на замещение должности главы администрации столицы Крыма Симферополя вышли и.о. главы администрации Симферополя Наталья Маленко, которая также является первым замом, и безработный Олег Симонов. Об этом 14 декабря журналистам сообщил вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко.

«Наталья Маленко набрала 80 баллов, Олег Симонов — 69 баллов», — отметил Михайличенко.

По его словам, городские депутаты проголосуют за одного из двух кандидатов на очередной сессии горсовета.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября глава администрации Симферополя Игорь Лукашёв ушел в отставку по требованию главы Крыма Сергея Аксёнова. Позже депутаты крымского парламента на внеочередной сессии согласовали отставку Натальи Маленко с поста заместителя председателя Госсовета РК. Комментируя данные перестановки, спикер Госсовета Владимир Константинов заявил о том, что это «без преувеличения кадровое жертвоприношение» республиканского парламента в пользу укрепления власти в Симферополе.

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