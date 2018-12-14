Кабул, , 14:04 — REGNUM Официальные представители командования Национальных сил безопасности и обороны в провинции Каписа (столица провинции — г. Махмудраки) заявили, что на территории этого региона в результате операции, проведённой Национальными силами безопасности и обороны, было ликвидировано по меньшей мере 46 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», операция сил безопасности и обороны по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена на территории уезда Тагаб провинции Каписа.

В результате этой операции, проводившейся в течение двух дней, по меньшей мере 11 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) получили ранения, еще пятеро были арестованы.

По словам официальных представителей командования Национальных сил безопасности и обороны, в ходе операции было уничтожено легкое и тяжелое оружие боевиков. Также от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было зачищено 50 деревень.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.