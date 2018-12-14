Президент Афганистана Ашраф Гани официально открыл «Лазуритовый путь»

Кабул, , 14:43 — REGNUM 13 декабря в Герате президент Исламской Республики Афганистан Ашраф Гани официально открыл транзитный маршрут «Лазуритовый путь».

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», глава государства сказал, что «Лазуритовый путь» позволит обеспечить поставки афганских товаров в Европу и другие регионы за несколько дней.

Ашраф Гани также заявил, что Афганистан придерживается политики, которая позволит устанавливать тесные связи с другими странами, и открытие «Лазуритового пути» является тому подтверждением.

На официальной церемонии открытия транзитного маршрута присутствовали официальные представители Туркменистана, Азербайджана, Турции и Грузии.

Ашраф Гани заявил, что народ Афганистана высоко ценит помощь своих международных партнеров по этому экономическому проекту.

Соглашение о строительстве «Лазуритового пути» было подписано в октябре 2017 года между Афганистаном, Туркменистаном, Азербайджаном, Грузией и Турцией.

Маршрут начинается в провинциях Фарьяб (столица провинции — г. Меймене) и Герат (столица провинции — г. Герат), затем он проходит через Туркменистан. Товары переправляются через Каспийское море в Азербайджан, затем — в Грузию. Затем, товары перевозятся через Черное море в турецкий порт Карс, после чего доставляются в Европу через Стамбул.