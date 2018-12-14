В афганской провинции Пактика уничтожено 12 боевиков

Кабул, , 16:23 — REGNUM Официальные представители 203 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что на территории провинции Пактика (столица провинции — г. Шарана) в результате операции, проведённой контингентом сил Соединенных Штатов Америки в Афганистане, было ликвидировано по меньшей мере 12 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», силы США, используя неназванные модели беспилотного летательного аппарата, нанесли несколько авиационных ударов по позициям талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Гомар провинции Пактика.

Силы США также нанесли авиационные удары по талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Андар провинции Газни (столица провинции — г. Газни). В результате операции было убито три боевика.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.