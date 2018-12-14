Глава МИД Японии избегает вопросов о «северных территориях»

Токио, , 14:38 — REGNUM 12 декабря в ходе пресс-конференции министр иностранных дел Японии Таро Коно не стал отвечать на вопросы об отношениях с Россией, в частности о «северных территориях» (японское название Курильских островов), которые в свете последних событий вызывают наибольший интерес со стороны журналистов. По информации японского информационного агентства «Джиджи», молчание Коно, по-видимому, связано с предстоящими переговорами с его российским коллегой Сергеем Лавровым по территориальному вопросу и скорейшему заключению мирного договора.

«Следующий вопрос, пожалуйста», — сказал Коно. «Я хочу создать надлежащие условия для переговоров», — ответил Коно после того, как репортер пожаловался на отказ главы японского МИД ответить на вопросы.