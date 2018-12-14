Демурин: Что стоит за «вскрытием обмана» в отношениях ЕС и Украины

Киев, , 13:05 — REGNUM «Новость» о том, что ЕС в отношениях с соседними странами действует в своих, а не в их интересах, новостью вовсе не является, и разговоры об этом могут иметь определенное значение лишь в контексте предвыборной кампании на Украине, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 14 декабря, комментируя заявления украинского депутата Виктора Бондаря об «обмане» со стороны ЕС при заключении торговых договоров с Украиной.

Как сообщалось ранее, депутат Верховной рады Виктор Бондарь в эфире телеканала Newsone заявил, что Европейский союз обманул Украину при заключении торговых договоров. Квоты на поставку украинских товаров очень малы, ЕС не дает Украине возможности создать конкурентные высокотехнологичные отрасли, вместо этого Киев вынужден закупать высокотехнологичные товары в Евросоюзе, отметил Бондарь.

С точки зрения политической экспертизы, рассуждения депутата Верховной рады Украины, главы партии «Возрождение» Виктора Бондаря о специфике современных отношений Европейского союза и Украины малозначимы. Вряд ли кому-то из серьёзных европейских политиков неизвестно, что Европейский союз притягивает к себе новых полноценных и неполноценных (ассоциированных) членов не для того, чтобы открывать им свои рынки, а для того, чтобы осваивать их территории и потребителей в своих целях.

Именно это и происходит с Украиной. Но разве это сложно было предвидеть? Все киевские режимы в последние годы работали и работают в тесном политическом контакте с прибалтийскими государствами. Что, трудно было вникнуть в их опыт и увидеть, как там в контексте приёма в ЕС были ликвидированы целые промышленные и сельскохозяйственные отрасли? Или обратились бы к примеру уничтожения современных производств в Болгарии, других балканских государствах. Но те хотя бы получили возможность произносить некое политическое слово при формировании решений Европейского союза. А Украина? Недавний пример — инцидент в Керченском проливе. Кто её послушал?

И, тем не менее, всегда кажется, что «со мной будет иначе», я-то «своего добьюсь». Не добьётесь. Как не давали адекватные квоты на поставку товаров в Европу, так и не будут давать. Как не позволяют иметь высокотехнологичные отрасли, так и не позволят. И будут продолжать вынуждать Украину закупать высокотехнологичные товары в Европе.

В то же время с предвыборной пропагандистской точки зрения высказывания Виктора Бондаря значимы. Мне думается, их корни в его предыдущей биографии, в его выборе в пользу Юлии Тимошенко на президентских выборах 2010 года. У той — именно такой политический конёк: без меня в отношениях с Западом не справляются, я приду, и все устрою, Запад будет работать на Украину как миленький.

Но надо очень хорошо отдавать себе отчёт в том, что «улучшение» конъюнктуры отношений с Западом для современной Украины в нынешнем мире связано только с наращиванием антироссийской составляющей её политики. А это грозит остаткам Украины полным крахом, — отметил Михаил Демурин.