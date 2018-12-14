Бывший куратор Свердловской области стал советником губернатора

Екатеринбург, , 13:01 — REGNUM В Свердловской области назначен новый советник губернатора Евгения Куйвашева. Им стал бывший главный федеральный инспектор по региону Данила Трубинов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном департаменте информполитики.

Глава региона уже подписал соответствующий указ, уточнили в департаменте.

Данила Трубинов родился в Перми в 1975 году. С 2001 по 2018 годы работал в структурах уральского полпредства. Среди прочего был главным федеральным инспектором по Ямалу, с сентября 2013 по июнь 2017 года, а затем стал главным федеральным инспектором по Свердловской области.