Пятница, 14 Декабря 2018 года
16:53:27 МСК

Партия «Непальский конгресс»: власть движется в сторону тоталитаризма

Политика

Одна из старейших партий страны Непальский конгресс обвинила правительство в нарушении демократических принципов и движении в сторону тоталитаризма

Катманду, 14 декабря 2018, 14:52 — REGNUM  В представленном на заседании Центрального Рабочего Комитета политическом заявлении партия Непальский конгресс — старейшая в стране — заявила, что правительство страны безразлично относится к вопросу федерализма и создает препятствия для расширения конституционных прав.

В заявлении также отмечается, что в настоящее время вся власть «концентрируется в офисе премьер-министра», что прокладывает дорогу к тоталитаризму в стране.

По информации непальского новостного агентства The Himalayan Times, представители партии особо отметили проблему вмешательства в деятельность СМИ в стране.

По их мнению, правительство Непала, злоупотребляя положениями уголовного кодекса и пренебрегая принципом свободы слова, вмешивается в работу не только государственных средств массовой информации, но и частных компаний.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить