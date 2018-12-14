Партия «Непальский конгресс»: власть движется в сторону тоталитаризма

Катманду, , 14:52 — REGNUM В представленном на заседании Центрального Рабочего Комитета политическом заявлении партия Непальский конгресс — старейшая в стране — заявила, что правительство страны безразлично относится к вопросу федерализма и создает препятствия для расширения конституционных прав.

В заявлении также отмечается, что в настоящее время вся власть «концентрируется в офисе премьер-министра», что прокладывает дорогу к тоталитаризму в стране.

По информации непальского новостного агентства The Himalayan Times, представители партии особо отметили проблему вмешательства в деятельность СМИ в стране.

По их мнению, правительство Непала, злоупотребляя положениями уголовного кодекса и пренебрегая принципом свободы слова, вмешивается в работу не только государственных средств массовой информации, но и частных компаний.