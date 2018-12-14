Миронов предлагает объявить День Конституции выходным

Москва, , 12:58 — REGNUM День Конституции России должен стать выходным. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря, об этом заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов на форуме молодых законодателей и экспертов «Стратегия развития: вызов молодым».

«Я считаю, что День Конституции должен быть выходным», — сказал он.

День Конституции отмечается в России 12 декабря. За 25 лет Конституция выдержала проверку временем, создала условия для стабильного развития страны и формирования важнейших государственных, общественных институтов, отметил президент РФ Владимир Путин.