Правящая партия Индии собралась после поражения на региональных выборах

Нью-Дели, , 13:48 — REGNUM 13 декабря правящая партия страны Индийская Народная Партия — «Бхаратия Джаната Парти» (БДП) провела собрание после поражения на выборах в региональные ассамблеи в пяти индийских штатах.

На данном заседании ее члены прорабатывали внутрипартийную политику в связи с утратой доверия населения, а также обсуждали причины поражения.

По информации индийского новостного агентства Jagran, на собрании председательствовал президент правящей партии Амит Шах.

Напомним, что результаты недавних выборов считаются самой крупной победой главной оппозиционной партии страны Индийский Национальный Конгресс — «Бхаратия Раштрий Конгресс» (ИНК) вместе с независимыми кандидатами с 2014 года.