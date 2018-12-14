Анатолий Чубайс возглавил «зеленую энергетику»

Москва, , 12:54 — REGNUM 12 декабря Анатолий Чубайс на пресс-конференции сообщил о том, что Ассоциация развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) под его руководством начала свою работу. В состав ассоциации вошли первые пять участников — Роснано, группа компаний «Хевел», «Солар Системс», «Вестас» и «Вершина Девелопмент». Вице-президентом ассоциации стал первый заместитель генерального директора Росатома Кирилл Комаров, при этом сама государственная корпорация или компании, входящие в ее состав, пока к АРВЭ не присоединились.

По словам Анатолия Чубайса, в ближайшее время в АРВЭ намерены войти «Фортум», «Энел Россия», «Северсталь», «Евросибэнерго» и Росатом. Ассоциация сосредоточится на обсуждении инициатив, в том числе законодательных, о развитии сектора возобновляемой энергетики. Она, в частности, планирует разработать концепцию механизма поддержки зеленой энергетики в России на период после 2024 г. В первом официальном сообщении АРВЭ сообщает, что она «будет принимать активное участие в обсуждении законодательных изменений и других инициатив, касающихся развития сектора возобновляемой энергетики, представлять интересы своих членов и участвовать в процессе принятия решений, определяющих государственную политику в сфере ВИЭ, а также взаимодействовать с инфраструктурными организациями энергетической отрасли для обеспечения представительства Ассоциации в органах управления инфраструктурных организаций». В частности, АРВЭ планирует подготовить концепцию механизма поддержки ВИЭ в РФ на период после 2024 года.

С учетом имеющихся к сегодняшнему дню результатов, достигнутых А. Чубайсом в качестве бессменного руководителя Роснано, можно с уверенностью предсказать, что объем работы у Счетной палаты значительно увеличится. С другой стороны, растут надежды на то, что прерывистая альтернативная генерация — именно так следует называть генерацию электроэнергии при помощи солнечных и ветровых электростанций — не нанесет существенного вреда Единой энергетической системе России.