Лавров прокомментировал признание Бутиной своей вины перед США

Баку, , 12:54 — REGNUM Содержащаяся под стражей в США гражданка России Мария Бутина пошла на сделку с американским правосудием для того, чтобы скорее вернуться на родину. Об этом 14 декабря заявил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Смысл этой сделки заключался в том, чтобы выторговать возможность как можно поскорее освободиться и вернуться на родину», — подчеркнул глава российского дипломатического ведомства.

Также глава МИД РФ добавил, что российская гражданка продолжает находиться в тяжелейших условиях.

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Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря стало известно, что арестованная властями США гражданка России Мария Бутина в суде частично признала себя виновной в сговоре с целью нанесения вреда Соединенным Штатам. Поскольку из текста первоначального обвинения были исключены статьи о шпионаже, это значит, что Бутина пошла на сделку со следствием.

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