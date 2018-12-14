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Лавров прокомментировал признание Бутиной своей вины перед США

Политика

Российская гражданка старалась выторговать возможность как можно поскорее вернуться на родину

Лавров прокомментировал признание Бутиной своей вины перед США
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сергей Лавров

Баку, 14 декабря 2018, 12:54 — REGNUM  Содержащаяся под стражей в США гражданка России Мария Бутина пошла на сделку с американским правосудием для того, чтобы скорее вернуться на родину. Об этом 14 декабря заявил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Смысл этой сделки заключался в том, чтобы выторговать возможность как можно поскорее освободиться и вернуться на родину», — подчеркнул глава российского дипломатического ведомства.

Также глава МИД РФ добавил, что российская гражданка продолжает находиться в тяжелейших условиях.

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Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря стало известно, что арестованная властями США гражданка России Мария Бутина в суде частично признала себя виновной в сговоре с целью нанесения вреда Соединенным Штатам. Поскольку из текста первоначального обвинения были исключены статьи о шпионаже, это значит, что Бутина пошла на сделку со следствием.

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Арест гражданки РФ Марии Бутиной в США
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