Болгария угрожает заблокировать вступление Македонии в ЕС и НАТО

Скопье, , 13:28 — REGNUM Заместитель премьер-министра по вопросам безопасности и одновременно министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов заявил, что Болгария может заблокировать процесс евроинтеграции Македонии, если последняя попытается злоупотреблять темой македонского языка.

«Господин Заев, не злоупотребляйте темой македонского языка. Это может стоить вам членства в НАТО и ЕС», — подчеркнул представитель Болгарии, комментируя сделанное неделю назад премьер-министром Македонии Зораном Заевым заявление о том, что «Пресповское соглашение» подтверждает существование македонского языка и никто не вправе оспаривать это.

По словам министра обороны Болгарии, македонского языка не существует и он не позволит никому тайно применять подобный язык.

В посте на своем аккаунте в Фейсбук Каракачанов заявил, что «македонские территории являются болгарскими, это исторический факт, и поэтому я не позволю компромиссов с историей Болгарии».

«Северная Македония — это географическое название, которое относится также к территориям Болгарской Республики. Заев может желать, чтобы какой-то диалект, схожий с болгарским языком, считался иностранным для нас. Но это неприемлемо. Это провокация», — подчеркнул болгарский министр. По его словам, история сегодняшней Македонии совпадает с историей Болгарии до 1944 года, и потому он требует, чтобы Македония признала этот факт в специальном приложении к договору о добрососедстве: «Если они не согласятся на это, то не получат нашей поддержки при вступлении в НАТО и ЕС».