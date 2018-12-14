Закон о парниковых газах направлен на подрыв суверенитета России — Миронов

Москва, , 12:52 — REGNUM Законопроект о регламентации выбросов парниковых газов подорвёт суверенитет России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 14 декабря заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов на форуме молодых законодателей и экспертов «Стратегия развития: вызов молодым».

«На сайте правительства появился новый законопроект, который, вероятно, правительством будет скоро внесён в Государственную думу. Речь идёт о регламентации выбросов так называемых парниковых газов Российской Федерацией», — заявил Миронов.

«Подрыв всей нашей национальной безопасности и всех наших возможностей. Перед вами стоит геофизик по первому образованию, я изменением климата занимался много лет. Скажу только две вещи. Сама идея потепления из-за парниковых газов — полный научный бред. Нет никакого научного подтверждения этому», — указал лидер «Справедливой России».

По его словам, это не просто сомнительный закон, но «огромная опасность подрыва всего суверенитета нашей страны».

Лежащая в основе законопроекта идея пропагандируется «фабриками мысли» Великобритании и Соединённых Штатов ради того, чтобы иметь мощный рычаг управления другими экономиками, полагает он.

«За счёт чего живёт сегодня Россия? За счёт продажи нефти и газа, своим углём многие проблемы во внутренней энергетики решаем. Давайте сделаем так, чтобы они так много не могли производить ни газа, ни нефти, ни угля — немного придушим. И вот сегодня вносится законопроект, который даёт регламентацию, как мы это будем делать! Парижское соглашение, как и Киотский протокол — полный блеф», — подчеркнул он.

Законопроект, направленный на создание условий для сокращения выбросов парниковых газов с учетом необходимости обеспечения экономического развития РФ на устойчивой основе и в соответствии с международными обязательствами РФ, подготовило правительство РФ.

Государственное регулирование выбросов парниковых газов, согласно проекту, будет включать в себя, в частности, установление целевых показателей выбросов парниковых газов в целом для РФ и по секторам экономики, а также установление разрешений на выбросы парниковых газов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и иную деятельность, на которых распространяется государственное регулирование выбросов парниковых газов.

Прописываются экономические механизмы регулирования в области выбросов парниковых газов.