Противники Мэй назвали ее поезду в Брюссель провалом и унижением

Цитата из х/ф «Мастер и Маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия

Лондон, , 12:50 — REGNUM Противники премьер-министра Великобритании Терезы Мэй назвали ее попытки добиться гарантий от стран-членов ЕС в отношении выхода страны из европейского блока унизительным провалом, который никоим образом не поспособствовал выходу из политического тупика, сообщает британское агентство Reuters.

Ранее лидеры ЕС отказались подписывать соглашения, обязывающих их вносить необходимые изменения в пакет положений договора, устанавливающего отношения между Евросоюзом и Великобританией после Brexit.

«Кажется, что премьер-министр не смогла добиться каких-либо значимых изменений в соглашение по Brexit», — заявил официальный представитель оппозиционной Лейбористской партии Кейр Стармер.

«Мы не можем продолжать в таком духе. Премьер-министр должна вновь вынести ее соглашение на голосование на следующей неделе и позволить парламенту взять этот процесс в свои руки», — добавил он.

Со своей стороны, полным провалом переговоры Мэй назвал и Найджел Фараж, один из тех, кто инициатором процесса выхода страны из ЕС.

«Я думаю, что произошедшее вчера — это полный провал переговорной позиции Великобритании», — отметил он.

Напомним, ранее председатель Евросовета Дональд Туск заявил, что его ведомство не собирается проводить с Великобританией повторные переговоры насчет условий выхода страны из состава ЕС. До этого такую же позицию высказал ряд глав государств ЕС.