Володин: Форум молодых законодателей и экспертов будет ежегодным

Москва, , 12:48 — REGNUM Форум молодых законодателей и экспертов теперь будет проходить каждый год, так как он доказал свою эффективность. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе открытия форума молодых законодателей и экспертов «Стратегия развития: вызов молодым», передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря.

«Мы сегодня начинаем работу Форума молодых законодателей и экспертов. Не скрою, когда инициировали этот формат, у нас были сомнения, насколько он будет интересен и, самое главное, полезен. Сегодня можно говорить о том, что формат состоялся, мы его считаем ежегодным и планируем уже на будущий год проведение форума», — отметил Володин.

Кроме того, по его словам, те идеи и инициативы, которые предлагают и обсуждают молодые законодатели, играют важную роль в законотворчестве и будут учтены депутатами в ходе работы над совершенствованием законодательства.

«Мы договорились, что ваши предложения лягут в основу принимаемых решений на уровне Госдумы. Надеюсь, вы обогатите законотворческий процесс», — подчеркнул Володин.

Форум молодых законодателей и экспертов «Стратегия развития: вызов молодым» проходит в Московской области на площадке Корпоративного университета Сбербанка по инициативе Вячеслава Володина.

Организаторами форума выступает Госдума и Московский государственный юридический университет им. Кутафина (МГЮА). В форуме принимают участие молодые парламентарии из регионов, чьи проекты и законодательные инициативы прошли профессиональный отбор экспертов МГЮА, а также молодые парламентарии и эксперты из 30 стран мира.

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